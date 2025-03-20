Впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета стала женщина

Впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана женщина. Ей стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри, она — 10-й президент в истории организации.

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

Ковентри была членом МОК с 2013 года, также она с 2018-го работала в правительстве Зимбабве.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей 24 июня 2025 года.