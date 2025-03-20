Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета стала женщина

Впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета стала женщина
Аудио-версия:
Комментарии

Впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана женщина. Ей стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри, она — 10-й президент в истории организации.

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

Ковентри была членом МОК с 2013 года, также она с 2018-го работала в правительстве Зимбабве.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей 24 июня 2025 года.

Материалы по теме
Кирсти Ковентри избрана новым президентом Международного олимпийского комитета
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android