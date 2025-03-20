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Губерниев – об избрании Ковентри: есть надежда, что наши спортсмены будут возвращаться

Губерниев – об избрании Ковентри: есть надежда, что наши спортсмены будут возвращаться
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Итак, Ковентри!!! Есть надежда, что наши спортсмены будут возвращаться!!!

Я, кстати, комментировал все её олимпийские победы! А в Афинах 2004 года Ковентри обошла на двухсотметровке на спине нашу Станиславу Комарову! Это была наша единственная тогда медаль, и я был очень огорчен поражением россиянки…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.

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