«Немного в нашу пользу». Губерниев — о назначении Ковентри президентом МОК

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, каким образом отношение к россиянам на международной спортивной арене может измениться после того, как на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри.

«Знаю, что её интересы очень активно лоббировал Томас Бах. Кирсти Ковентри была одним из претендентов. Она допускала высказывания по поводу того, что российские спортсмены должны выступать, но сейчас другая ситуация. Думаю, мы постепенно начнём своё возвращение. Но здесь многое будет зависеть от самых главных переговоров — между Российской Федерацией и США. Кажется, назначение немного в нашу пользу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.