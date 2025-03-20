Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Немного в нашу пользу». Губерниев — о назначении Ковентри президентом МОК

«Немного в нашу пользу». Губерниев — о назначении Ковентри президентом МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, каким образом отношение к россиянам на международной спортивной арене может измениться после того, как на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри.

«Знаю, что её интересы очень активно лоббировал Томас Бах. Кирсти Ковентри была одним из претендентов. Она допускала высказывания по поводу того, что российские спортсмены должны выступать, но сейчас другая ситуация. Думаю, мы постепенно начнём своё возвращение. Но здесь многое будет зависеть от самых главных переговоров — между Российской Федерацией и США. Кажется, назначение немного в нашу пользу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android