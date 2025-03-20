Кирсти Ковентри стала вторым по молодости президентом МОК после Пьера де Кубертена

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри стала вторым по молодости президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

В более раннем возрасте на эту престижную должность избирался лишь легендарный француз Пьер де Кубертен (инициатор организации современных Олимпийских игр). Он стал президентом МОК в 33 года, это произошло ещё в 1896 году.

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

Ковентри была членом МОК с 2013 года, также она с 2018-го работала в правительстве Зимбабве.