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Кирсти Ковентри стала вторым по молодости президентом МОК после Пьера де Кубертена

Кирсти Ковентри стала вторым по молодости президентом МОК после Пьера де Кубертена
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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри стала вторым по молодости президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

В более раннем возрасте на эту престижную должность избирался лишь легендарный француз Пьер де Кубертен (инициатор организации современных Олимпийских игр). Он стал президентом МОК в 33 года, это произошло ещё в 1896 году.

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

Ковентри была членом МОК с 2013 года, также она с 2018-го работала в правительстве Зимбабве.

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