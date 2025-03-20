«Спорт обладает способностью объединять». Ковентри — об избрании на пост главы МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри поделилась эмоциями от избрания на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Для меня большая честь и радость избраться на пост президента Международного олимпийского комитета! Я хочу искренне поблагодарить своих коллег за доверие и поддержку.

Молодая девушка, которая много лет назад впервые начала заниматься плаванием в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте.

Я особенно горжусь тем, что стала первой женщиной-президентом МОК, а также первой представительницей Африки. Я надеюсь, что это голосование придаст вдохновение многим людям. Сегодня были разрушены барьеры, и я в полной мере осознаю свою ответственность как образец для подражания.

Спорт обладает непревзойдённой способностью объединять, вдохновлять и создавать возможности для всех, и я намерена сделать так, чтобы мы в полной мере использовали эту силу. Вместе со всей олимпийской семьёй, включая наших спортсменов, болельщиков и спонсоров, мы будем опираться на наши твёрдые основы, внедрять инновации и отстаивать ценности дружбы, совершенства и уважения. Будущее Олимпийского движения светлое, и я с нетерпением жду начала работы!» — приводит слова Ковентри официальный сайт МОК.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.