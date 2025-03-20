Министр спорта России Дегтярёв отреагировал на назначение Ковентри президентом МОК

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на новость, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«От имени Олимпийского комитета России поздравляю Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета! Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали её одним из фаворитов этой кампании.

Ждём, что в эпоху нового лидера Олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернётся на олимпийский пьедестал», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.