В Федерации водных видов спорта России назвали радостной новостью назначение Ковентри

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин прокомментировал победу двукратной олимпийской чемпионки по плаванию 41-летней зимбабвийки Кирсти Ковентри на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Думаю, что избрание Кирсти Ковентри — отличный выбор олимпийского сообщества, который в дальнейшем может укрепить наши позиции. Это человек из мира плавания, она соревновалась с нашими спортсменами и является нашим большим другом. Она уже давно в спортивной политике, и мы воспринимаем её избрание очень позитивно для российского Олимпийского комитета и спортивного сообщества.

Сейчас женщины выходят на первые роли, и не стоит удивляться, что впервые женщина стала президентом МОК. Женщины доказали, что имеют полное право занимать лидирующие позиции и принимать правильные и взвешенные решения. Мы только поддерживаем это решение и воспринимаем его как радостную весть. Тем более мы как пловцы радуемся тому, что плаванию будет уделяться больше внимания, потому что это массовый вид спорта и жизненно необходимый навык. Надеемся, олимпийские ценности будут соблюдаться», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.