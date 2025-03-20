Стало известно, как распределились голоса на выборах президента МОК

Опубликованы более детальные результаты выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Победу в них ещё в первом раунде одержала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри.

Кирсти Ковентри (новый президент МОК) – 49 голосов;

Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК) – 28;

Себастьян Коу (глава World Athletics) – 8;

Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов) – 4;

Моринари Ватанабэ (глава Международной федерации гимнастики) – 4;

Фейсал Аль-Хусейн (член исполкома МОК, принц Иордании) – 2;

Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда) – 2.