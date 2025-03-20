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Стало известно, как распределились голоса на выборах президента МОК

Стало известно, как распределились голоса на выборах президента МОК
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Опубликованы более детальные результаты выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Победу в них ещё в первом раунде одержала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри.

Кирсти Ковентри (новый президент МОК) – 49 голосов;
Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК) – 28;
Себастьян Коу (глава World Athletics) – 8;
Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов) – 4;
Моринари Ватанабэ (глава Международной федерации гимнастики) – 4;
Фейсал Аль-Хусейн (член исполкома МОК, принц Иордании) – 2;
Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда) – 2.

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