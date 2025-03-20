Колобков считает, что новая глава МОК первое время будет придерживаться старой политики

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу двукратной олимпийской чемпионки по плаванию 41-летней зимбабвийки Кирсти Ковентри на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ковентри на завершающем этапе была одним из фаворитов на должность президента МОК. Мне кажется, то, что она женщина, — было преимуществом во время выборов. Но случайностей там не бывает, это всегда большая и тяжёлая работа. Честно говоря, для меня пока она является загадкой. Непонятно, какую политику будет выстраивать Ковентри, ведь она не была замечена в каких-либо резких, скандальных, серьёзных и даже позитивных заявлениях. Она очень аккуратна, ведь Кирсти — опытный член МОК, так как состоит в нём с 2013 года. Безусловно, она из команды Томаса Баха, поэтому на первых порах Ковентри будет придерживаться политики старой команды.

Но вопрос стоит не в руководителях, а в людях, которые её окружают и на которых делаются ставки. Насколько понимаю, пока все на своих местах. Я уверен, что мы бы выстраивали диалог с любым руководителем МОК и он был бы нормальным и конструктивным. Россия — большая спортивная страна, и наши спортсмены очень влиятельны. Думаю, как только будет ослаблено политическое давление, можно будет ожидать каких-то движений со стороны МОК», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.