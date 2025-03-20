Кендрик Ламар может выступить на летней Олимпиаде — 2028 в Лос-Анджелесе

Известный американский рэпер Кендрик Ламар с большой долей вероятности может выступить на летних Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе (США). Об этом заявил глава организационного комитета Игр Кейси Вассерман.

Важно отметить, что известное агентство Wasserman по поиску талантов и спортивному маркетингу, принадлежащее Кейси, представляет интересы Ламара.

«К счастью, на своей основной работе я представляю Кендрика Ламара. Он действительно икона Лос-Анджелеса, поэтому я думаю, что будет вполне справедливо предположить, что Кендрик будет каким-то образом вовлечён в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — приводит слова Вассермана Associated Press.

Вассерман также отметил, что стойкость и усилия по восстановлению Лос-Анджелеса после лесных пожаров (в январе 2024 года) станут частью «философии» оргкомитета при планировании Игр. Олимпиада в этом разрезе может стать для города своего рода «возрождением».

Ранее Кендрик Ламар грандиозно выступил на Супербоуле-2025. Его выступление только на официальном канале посмотрели около 133,5 млн человек. Это самый высокий показатель за всю историю финала НФЛ.