Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с назначением на пост президента МОК

Президент России Владимир Путин отреагировал на новость, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Уважаемая госпожа Ковентри, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета.

Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе.

От души желаю вам благополучия и крепкого – по-настоящему спортивного – здоровья», — говорится на сайте Кремля.