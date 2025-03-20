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Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с назначением на пост президента МОК

Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с назначением на пост президента МОК
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Президент России Владимир Путин отреагировал на новость, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Уважаемая госпожа Ковентри, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета.

Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе.

От души желаю вам благополучия и крепкого – по-настоящему спортивного – здоровья», — говорится на сайте Кремля.

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