Трамп приостановил финансирование университета Пенсильвании из-за пловчихи-трансгендера*

Белый дом заморозил федеральное финансирование Пенсильванского университета (UPenn) в размере $ 175 млн из-за участия пловчихи-трансгендера* Лии Томас в NCAA. Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому спортсменам-трансгендерам* запрещается соревноваться с женщинами. Это привело к тому, что несколько пловчих обратились в суд для возмещения ущерба от соревнований с Томас.

В самом университете заявили, что пока не получали уведомления о приостановке финансирования. Также представители университета объяснили, что руководствовались политикой NCAA и Лиги плюща.

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