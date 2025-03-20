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Новая глава МОК высказалась об участии российских спортсменов на Олимпийских играх

Новая глава МОК высказалась об участии российских спортсменов на Олимпийских играх
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Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Я думаю, что нам надо сделать всё, чтобы защитить и поддержать атлетов из всех зон конфликтов, в том числе и с моего континента. Нам надо обсудить, как именно мы будем это делать», — сказала Ковентри на пресс-конференции.

Отметим, что 41-летняя зимбабвийка стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она стала вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.

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