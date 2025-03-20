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Кирсти Ковентри: твёрдо убеждена, что президент Трамп — большой любитель спорта

Кирсти Ковентри: твёрдо убеждена, что президент Трамп — большой любитель спорта
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Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри убеждена, что президент США Дональд Трамп сделает всё необходимое, чтобы летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе прошли максимально успешно.

«Я с 20 лет имею дело с мужчинами, занимающими высокие посты, и первое, чему я научилась, — это тому, что коммуникация будет иметь решающее значение, это то, что произойдёт на ранней стадии. И я твёрдо убеждена, что президент Трамп — большой любитель спорта и хочет, чтобы эти Игры сыграли важную роль в жизни общества. Мы хотим, чтобы эти Игры были значимыми, и мы не откажемся от наших ценностей солидарности и обеспечения каждому спортсмену, прошедшему квалификацию на Олимпийские игры, возможности попасть на Игры и быть в безопасности во время них», — сказала Ковентри на пресс-конференции.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.

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