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Томас Бах прокомментировал избрание Кирсти Ковентри новой главой МОК

Томас Бах прокомментировал избрание Кирсти Ковентри новой главой МОК
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Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об избрании зимбабвийки Кирсти Ковентри новой главой организации.

«Это были очень честные выборы, все кандидаты находились в одинаковых условиях. Есть демократическое правило: если ты не выигрываешь выборы, не играй с избирателями и процедурой», — сказал Бах журналистам на церемонии.

Напомним, Томас Бах руководит МОК с 2013 года. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.

Отметим, что 41-летняя Ковентри стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она стала вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.

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