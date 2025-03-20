Томас Бах прокомментировал избрание Кирсти Ковентри новой главой МОК

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об избрании зимбабвийки Кирсти Ковентри новой главой организации.

«Это были очень честные выборы, все кандидаты находились в одинаковых условиях. Есть демократическое правило: если ты не выигрываешь выборы, не играй с избирателями и процедурой», — сказал Бах журналистам на церемонии.

Напомним, Томас Бах руководит МОК с 2013 года. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.

Отметим, что 41-летняя Ковентри стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она стала вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.