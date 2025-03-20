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Выступавший против россиян кандидат в президенты МОК поздравил Кирсти Ковентри с победой

Экс-кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил двукратную олимпийскую чемпионку в плавании Кирсти Ковентри с победой на выборах президента организации.

«Поздравляю Кирсти Ковентри с избранием на пост 10-го президента МОК. Надеюсь, мы продолжим наше общение о том, что спорт должен быть на первом месте, а спортсмены должны играть центральную роль в принятии решений», — написал Коу.

Отметим, что ранее британец выступал против возвращения российских спортсменов на международные старты.

Отметим, что 41-летняя Ковентри стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она оказалась вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.

Фото: Страница Себастьяна Коу в социальной сети