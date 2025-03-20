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Лукашенко поздравил Ковентри с избранием на должность президента МОК

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию 41-летнюю Кирсти Ковентри с избранием на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Лукашенко пожелал Ковентри крепкого здоровья и успехов в служении высоким целям и идеалам олимпизма.

«Убеждён, что под вашим руководством международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и странами, обеспечение доступности спорта для всех», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Выборы на пост главы МОК прошли в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.