Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Журналист Sky Sports — о проигрыше Коу на выборах в МОК: он не исчезнет внезапно ночью

Журналист Sky Sports — о проигрыше Коу на выборах в МОК: он не исчезнет внезапно ночью
Себастьян Ноу
Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр Sky Sports News Гаринт Хьюз заявил, что глава World Athletics Себастьян Коу останется одним из самых заметных спортивных менеджеров, несмотря на проигрыш в выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК). Британец набрал восемь голосов, Хуан Антонио Самаранч-младший заручился поддержкой 28 человек, а у победительницы Кирсти Ковентри – 49 голосов.

«Сюрпризом было, что голосование прошло в течение одного тура. Большинство думало, что победитель определится не в первом, не во втором, третьем и даже не в четвёртом турах. В конце концов, Коу был очень далёк от победы. Голоса, отданные за него, померкли на фоне тех, кто поддержал Ковентри.

Но Коу не исчезнет внезапно ночью. Он по-прежнему один из самых заметных спортивных менеджеров. Его организация – World Athletics — проложила путь к тому, как бороться с Россией в вопросе допинга. Он будет рядом ещё несколько лет», – приводит слова Хьюза Sky Sports.

Материалы по теме
«Она была очень доброй и застенчивой». Как мир отреагировал на итоги выборов главы МОК?
«Она была очень доброй и застенчивой». Как мир отреагировал на итоги выборов главы МОК?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android