Журналист Sky Sports — о проигрыше Коу на выборах в МОК: он не исчезнет внезапно ночью

Репортёр Sky Sports News Гаринт Хьюз заявил, что глава World Athletics Себастьян Коу останется одним из самых заметных спортивных менеджеров, несмотря на проигрыш в выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК). Британец набрал восемь голосов, Хуан Антонио Самаранч-младший заручился поддержкой 28 человек, а у победительницы Кирсти Ковентри – 49 голосов.

«Сюрпризом было, что голосование прошло в течение одного тура. Большинство думало, что победитель определится не в первом, не во втором, третьем и даже не в четвёртом турах. В конце концов, Коу был очень далёк от победы. Голоса, отданные за него, померкли на фоне тех, кто поддержал Ковентри.

Но Коу не исчезнет внезапно ночью. Он по-прежнему один из самых заметных спортивных менеджеров. Его организация – World Athletics — проложила путь к тому, как бороться с Россией в вопросе допинга. Он будет рядом ещё несколько лет», – приводит слова Хьюза Sky Sports.