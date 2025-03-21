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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в помещении: расписание дня 21 марта

Сегодня, 21 марта, в китайском Нанкине начался чемпионат мира — 2025 по лёгкой атлетике в помещении. В течение трёх соревновательных дней будет разыграно 26 комплектов наград. Российские спортсмены не допущены до участия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием вечерней сессии первого дня турнира.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025 в закрытом помещении, Нанкин (Китай). Расписание финалов 21 марта (по московскому времени):

13:30. Прыжки в высоту, квалификация. Мужчины;

13:33. 1500 м, предварительные забеги. Женщины;

13:42. Пятиборье, прыжки в длину, бег 800 м. Женщины;

14:18. 1500 м, предварительные забеги. Мужчины;

14:50. Толкание ядра, финал. Мужчины;

15:03. 60 м, полуфинал. Женщины;

15:26. 400 м, предварительные забеги. Женщины;

15:47. 400 м, полуфинал. Мужчины;

16:24. 60 м, финал. Мужчины.