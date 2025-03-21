Сергей Шубенков: то, что Ковентри поддерживала россиян, может ничего не значить в будущем

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков оценил итоги выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК). 20 марта стало известно, что новым главой организации станет бывшая спортсменка Кирсти Ковентри.

«На мой взгляд, МОК, избрав себе руководителем Кирсти Ковентри, будет и дальше проводить очень осторожную политику, полную компромиссов. То же самое делал, в принципе, и Бах, который никогда не предпринимал резких движений, старался всем угодить и не хотел ни с кем серьёзно ссориться. Мне сложно сказать, хорошо это или плохо для международного олимпийского движения. Посмотрим, как будет дальше.

Я в курсе заявлений российских спортсменок, которые выступали вместе с Ковентри и сейчас характеризуют её как человека, который всегда выступал против дискриминации в спорте и против дискриминации российских спортсменов. Но, мне кажется, всё это может ничего не значить в будущем. В 2015 году на выборах президента IAAF мы поддержали Себастьяна Коу, а он вон каким оказался в итоге. Поэтому я могу предположить, что новое руководство МОК будет вроде и не против России, но в реальной политике мы это особо и не почувствуем», — приводит слова Шубенкова ТАСС.