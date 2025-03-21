Кирсти Ковентри встретилась с Томасом Бахом для подготовки к передаче полномочий главы МОК

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с избранной главой организации зимбабвийкой Кирсти Ковентри для обсуждения вопросов о передаче полномочий. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

По информации источника, Бах и Ковентри разработали дорожную карту и договорились, что решения, которые необходимо принять в течение следующих трёх месяцев, всегда будут обсуждаться совместно, и что ни одно решение не будет принято, если оно не соответствует мнению избранного президента.

Они также решат, кто из них примет участие в каких встречах и мероприятиях, и что они будут делать вместе. Это гарантирует, что время не будет потеряно, и что МОК сможет продолжать работать в полную силу ради олимпийского движения.

41-летняя Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года. Она стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она стала вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.