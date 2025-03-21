23-летняя пловчиха Татьяна Белоногофф завершила спортивную карьеру

Чемпионка России по плаванию 23-летняя Татьяна Белоногофф заявила, что уходит из спорта и не выступит на предстоящих внутрироссийских соревнованиях.

«На чемпионат России не приеду. Я закончила спортивную карьеру», — приводит слова Белоногофф «Матч ТВ».

Отметим, что Татьяна Белоногофф в 2020 году сменила спортивное гражданство с британского на российское. В апреле 2024-го она завоевала золото ЧР на полтиннике брассом, опередив Евгению Чикунову и Юлию Ефимову. Во время выступлений за Великобританию спортсменка успела стать двукратной победительницей юниорского чемпионата Европы — 2018, а также призёром национального чемпионата.