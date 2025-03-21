Ниманн: «шахматная мафия» говорит, что я отказался от полиграфа. Внесите корректировки!

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн потребовал исправить информацию о его отказе от прохождения полиграфа.

«Я планирую пройти полиграф. Вижу, что «шахматная мафия» уже говорит о том, что я отказался. Проверка на полиграфе уже запланирована, я сдержу своё слово. Мои возражения были связаны с поведением Дубова и логистическими требованиями. Пожалуйста, немедленно внесите корректировки!» — написал шахматист в социальных сетях.

Ранее Ниманн отказался отвечать на вопрос российского шахматиста Даниила Дубова на полиграфе. 8 марта 2025 года Даниил Дубов победил Ханса Ниманна в матче по блицу (9,5:8,5), по результатам которого победитель получил право задать проигравшему вопрос на полиграфе.