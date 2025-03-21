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ФСБР заявила о начале подготовки к матчевым встречам между борцами России и США

ФСБР заявила о начале подготовки к матчевым встречам между борцами России и США
Абдулрашид Садулаев
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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила о начале подготовки к серии матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля.

Схватки будут проходить как на территории России, так и в США, сообщила пресс-служба организации. Матчевые встречи могут состояться в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL) уже в этом году.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Затем министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что ведомство начало работу по организации турнира.

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