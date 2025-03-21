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«Чеховские медведи» проиграли команде «Динамо-Сунгуль» в матче Суперлиги по гандболу

«Чеховские медведи» проиграли команде «Динамо-Сунгуль» в матче Суперлиги по гандболу
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) потерпел поражение в домашнем матче OLIMPBET Суперлиги от команды «Динамо-Сунгуль» из Снежинска. Игра завершилась со счётом 34:32 в пользу клуба из Челябинской области.

Самым результативным игроком встречи стал правый крайний победителей Павел Демаков, забросивший 10 мячей. В составе подмосковной команды по шесть голов забили разыгрывающий Кирилл Котов и левый полусредний Евгений Дзёмин.

«Чеховские медведи» возглавляют турнирную таблицу Суперлиги, заработав 30 очков в 18 матчах. «Динамо-Сунгуль» занимает пятое место с 21 очком после 19 игр.

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