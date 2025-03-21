Президент Федерации фехтования России высказался о переговорах Путина и Трампа

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Мне кажется, сначала нужно думать о большой политической ситуации, а уже потом — о спорте. В первую очередь нужен мир, а затем пойдут мирные дела и в спорте в том числе», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам очередного телефонного разговора глав государств Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Затем министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что ведомство начало работу по организации турнира.