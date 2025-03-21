Российский дзюдоист Абрек Нагучев выиграл золото на турнире «Большого шлема» в Тбилиси

Российский дзюдоист Абрек Нагучев выиграл золото на турнире «Большого шлема», который проходит в Тбилиси (Грузия). В финальном поединке в весовой категории до 66 кг Нагучев оказался сильнее грузинского спортсмена Темура Нозадзе.

Напомним, в состав российской команды на соревнования в Грузии вошли 25 российских дзюдоистов. Турнир проходит с 21 по 23 марта.

В Тбилиси выступают мужчины в категории до 60 кг: Ачаты Домбуу и Кан-Мемир Суге-Маадыр; до 66 кг: Абрек Нагучев и Левон Тумасянц; до 73 кг: Армен Агаян и Сайхан Шабиханов; до 90 кг: Ролан Кунижев и Егор Андони; до 100 кг: Армен Адамян и Муххамед-Али Матаев; свыше 100 кг: Инал Тасоев и Ибрагим Маргиев.