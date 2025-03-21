Новая глава МОК заявила, что планирует провести переговоры о возвращении России на ОИ-2026

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что она выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за конфликтов и планирует провести переговоры о возможном возвращении России на Игры.

— Вы против отстранения стран из‑за конфликтов?

— Да. Но нужно внимательно изучить каждую ситуацию. Хочу создать рабочую группу, которая попытается выработать политику, некоторые рамки, которые помогут нам как движению принимать решения в случае конфликтов. У нас есть конфликты в Африке, это ужасно. К сожалению, это не прекратится.

Как мы собираемся обеспечить всем спортсменам возможность приехать на Олимпийские игры? Наша обязанность также заключается в том, чтобы гарантировать безопасность всех этих спортсменов, когда они прибудут на место, и чтобы мы защищали и поддерживали их во время Олимпийских игр. Так что здесь есть хороший баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов, — приводит слова Ковентри Sky News.