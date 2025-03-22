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Якоб Ингебригтсен впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира в помещении

Якоб Ингебригтсен впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира в помещении
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Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 метров норвежский лёгкоатлет Якоб Ингебригтсен завоевал золотую медаль на дистанции 3000 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2025 года. Для титулованного норвежца это первая в карьере золотая медаль с ЧМ именно в помещении.

Норвежский легкоатлет пробежал дистанцию за 7.46,09. На втором месте оказался эфиопский бегун Бериху Арегави с отставанием в 0,16 секунды. Тройку сильнейших замкнул австралийский легкоатлет Кай Робинсон (+1).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении проходит с 21 по 23 марта 2025 года на арене Indoor Athletics в Спортивном тренировочном центре Нанкина (Китай). В течение трёх соревновательных дней будет разыграно 26 комплектов наград. Российские спортсмены не допущены до участия.

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