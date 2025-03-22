Швед Арман Дюплантис выиграл третий подряд чемпионат мира в помещении

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис стал победителем чемпионата мира – 2025 в помещении, который проходит в Нанкине (Китай).

В финале соревнований Дюплантис преодолел планку на высоте в 6,15 м. Серебряную медаль соревнований завоевал представитель Греции Эммануил Каралис (6,05), он установил национальный рекорд. Тройку лучших замкнул американец Сэм Кендрикс (5,90 м).

Для 25-летнего шведа это золото стало третьим подряд с ЧМ в помещении. Ранее Дюплантис выиграл турниры в Белграде-2022 и Глазго-2024.

Отметим, что Дюплантис не стал пытаться устанавливать новый мировой рекорд в помещении. Нынешний принадлежит ему же (6,24).