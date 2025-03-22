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Грант Холлоуэй в третий раз подряд завоевал титул чемпиона мира в помещении

Грант Холлоуэй в третий раз подряд завоевал титул чемпиона мира в помещении
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Олимпийский чемпион, американский легкоатлет Грант Холлоуэй победил в беге на 60 м с барьерами на чемпионате мира в помещении 2025 года. Он завоевал третий подряд титул чемпиона мира в помещении.

Американский легкоатлет преодолел дистанцию в 60 м с барьерами за 7,42 секунды. Серебро завоевал французский легкоатлет Вийем Белосян с отставанием в 0,12 секунды. Тройку сильнейших закрыл китайский бегун с барьерами Лю Цзюньси с отставанием в 0,13 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении проходит с 21 по 23 марта 2025 года на арене Indoor Athletics в Спортивном тренировочном центре Нанкина (Китай). В течение трёх соревновательных дней будет разыграно 26 комплектов наград. Российские спортсмены не допущены до участия.

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