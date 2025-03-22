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Канадец Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км

Канадец Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио канадец Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 километров на соревнованиях в Дудинце (Словакия). Он преодолел дистанцию за 2:21.40.

Канадец на семь секунд превзошёл предыдущий рекорд. Он принадлежал японцу Масанори Кавано и был установлен на национальном чемпионате в Такахате в октябре 2024 года.

Рекорд Данфи подлежит ратификации со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

34-летний Эван Данфи — бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (50 км). Также на его счету бронза чемпионата мира 2019 года (50 км).

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