Канадец Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио канадец Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 километров на соревнованиях в Дудинце (Словакия). Он преодолел дистанцию за 2:21.40.

Канадец на семь секунд превзошёл предыдущий рекорд. Он принадлежал японцу Масанори Кавано и был установлен на национальном чемпионате в Такахате в октябре 2024 года.

Рекорд Данфи подлежит ратификации со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

34-летний Эван Данфи — бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (50 км). Также на его счету бронза чемпионата мира 2019 года (50 км).