ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в помещении: результаты соревнований 22 марта

В субботу, 22 марта, состоялся второй соревновательный день на чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике в помещении. Он проходит в китайском Нанкине.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025 в помещении. Нанкин, Китай. Результаты 22 марта:

Женщины:

Бег 60 м

1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 7,04

2. Зайнаб Доссо (Италия) – 7,06

3. Патриция ван дер Векен (Люксембург) – 7,07

Бег 400 м

1. Эмбер Эннинг (Великобритания) – 50,60

2. Алексис Холмс (США) – 50,63

3. Хенриетта Егер (Норвегия) – 50,92

Бег 3000 м

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.37,21

2. Шелби Хулихан (США) – 8.38,26

3. Джессика Халл (Австралия) – 8.38,28

Прыжки с шестом

1. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,75 м

2. Тина Сутей (Словения) – 4,70 м

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,70 м

Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,93 м

2. Льядагмис Повеа (Куба) – 14,57 м

3. Ана Пелетейро-Компаоре (Испания) – 14,29 м

Мужчины

Бег 60 м с барьерами

1. Грант Холлоуэй (США) – 7,42

2. Вийем Белосян (Франция) – 7,54

3. Лю Цзюньси (Китай) – 7,55

Бег 400 м

1. Кристофер Бэйли (США) – 45,08

2. Брайан Фост (США) – 45,47

3. Джекори Паттерсон (США) – 45,54

Бег 3000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.46,09

2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.46,25

3. Кай Робинсон (Австралия) – 7.47,09

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,15 м

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,05 м

3. Сэм Кендрикс (США) – 5,90 м