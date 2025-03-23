ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в помещении: результаты соревнований 22 марта

В субботу, 22 марта, состоялся второй соревновательный день на чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике в помещении. Он проходит в китайском Нанкине.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025 в помещении. Нанкин, Китай. Результаты 22 марта:
Женщины:
Бег 60 м
1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 7,04
2. Зайнаб Доссо (Италия) – 7,06
3. Патриция ван дер Векен (Люксембург) – 7,07
Бег 400 м
1. Эмбер Эннинг (Великобритания) – 50,60
2. Алексис Холмс (США) – 50,63
3. Хенриетта Егер (Норвегия) – 50,92
Бег 3000 м
1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.37,21
2. Шелби Хулихан (США) – 8.38,26
3. Джессика Халл (Австралия) – 8.38,28
Прыжки с шестом
1. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,75 м
2. Тина Сутей (Словения) – 4,70 м
3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,70 м
Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,93 м
2. Льядагмис Повеа (Куба) – 14,57 м
3. Ана Пелетейро-Компаоре (Испания) – 14,29 м
Мужчины
Бег 60 м с барьерами
1. Грант Холлоуэй (США) – 7,42
2. Вийем Белосян (Франция) – 7,54
3. Лю Цзюньси (Китай) – 7,55
Бег 400 м
1. Кристофер Бэйли (США) – 45,08
2. Брайан Фост (США) – 45,47
3. Джекори Паттерсон (США) – 45,54
Бег 3000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.46,09
2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.46,25
3. Кай Робинсон (Австралия) – 7.47,09
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,15 м
2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,05 м
3. Сэм Кендрикс (США) – 5,90 м