Украинка Ярослава Магучих упустила золото на чемпионате мира в помещении, став третьей

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира — 2025 в помещении, который проходит в Нанкине (Китай), упустила золотую медаль. Она стала только третьей с результатом 1,95 м.

Победительницей стала австралийская прыгунья Никола Олислагерс. Её лучший результат – 1,97 м. Серебро завоевала ещё одна представительница Австралии, Элеанор Паттерсон (1,97 м).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025 в помещении, Нанкин. Прыжки в высоту. Женщины:

Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97 м. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,97. Ярослава Магучих (Украина) — 1,95. Ангелина Топич (Сербия) — 1,95. Чарити Хуфнагель (США) — 1,92. Имке Оннен (Германия) — 1,92. Елена Куличенко (Кипр) — 1,92.