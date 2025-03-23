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Украинка Ярослава Магучих упустила золото на чемпионате мира в помещении, став третьей

Украинка Ярослава Магучих упустила золото на чемпионате мира в помещении, став третьей
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Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира — 2025 в помещении, который проходит в Нанкине (Китай), упустила золотую медаль. Она стала только третьей с результатом 1,95 м.

Победительницей стала австралийская прыгунья Никола Олислагерс. Её лучший результат – 1,97 м. Серебро завоевала ещё одна представительница Австралии, Элеанор Паттерсон (1,97 м).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025 в помещении, Нанкин. Прыжки в высоту. Женщины:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97 м.
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,97.
  3. Ярослава Магучих (Украина) — 1,95.
  4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,95.
  5. Чарити Хуфнагель (США) — 1,92.
  6. Имке Оннен (Германия) — 1,92.
  7. Елена Куличенко (Кипр) — 1,92.
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