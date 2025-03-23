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Миткову увезли в инвалидном кресле с финала прыжков в длину на ЧМ-2025 в помещении

Миткову увезли в инвалидном кресле с финала прыжков в длину на ЧМ-2025 в помещении
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Болгарская легкоатлетка Пламена Миткова подвернула ногу в финальном раунде прыжков в длину на чемпионате мира — 2025 в помещении, который проходит в Нанкине (Китай). Она оставалась в яме, крича от боли, пока ей не оказали помощь медики.

20-летняя спортсменка прыгнула на 6,63 метра в своей единственной успешной попытке. После получения травмы она покинула дорожку в инвалидном кресле. По итогам соревнований Миткова заняла четвёртое место.

Победительницей соревнований стала американка Клэр Брайант, показав личный рекорд 6,96 м. Второе место заняла Анник Келин из Швейцарии с результатом 6,83 м. Тройку сильнейших замкнула Фатима Диаме из Испании (6,72 м).

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