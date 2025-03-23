Якоб Ингебригтсен завоевал второе золото чемпионата мира — 2025 в помещении

Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2025 года, который проходит в Нанкине (Китай). Для титулованного норвежца это вторая в карьере золотая медаль с ЧМ именно в помещении.

Норвежский легкоатлет пробежал дистанцию 1500 м за 3.38,79. Вторым финишировал британский бегун Нил Гурли с отставанием + 0,28. Тройку сильнейших закрыл американец Люк Хаузер (+ 0,1).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении проходит с 21 по 23 марта 2025 года на арене Indoor Athletics в Спортивном тренировочном центре Нанкина (Китай). Российские спортсмены не допущены до участия.