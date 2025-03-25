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Двое были арестованы по обвинению в ограблении дома родителей главы МОК Ковентри

Двое были арестованы по обвинению в ограблении дома родителей главы МОК Ковентри
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Два брата были арестованы и предстали перед судом Зимбабве по обвинению в совершении 10 марта вооружённого ограбления дома родителей нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом сообщает Inside the Games.

По данным полиции, Джон и Майк Нхонгве обвиняются в краже наличных денег и ценностей на сумму $ 90 тыс., а также в том, что они держали родителей Кирсти Ковентри под дулом пистолета. По информации источника, среди украденных предметов были ювелирные изделия, огнестрельное оружие и сувениры самой Ковентри, а также $ 15 тыс. наличными.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана на должность главы МОК. Она получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

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