Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут в реке с крокодилами. МОК пока не одобрил

Австралийский город Рокхэмптон в штате Квинсленд примет соревнования по гребле на Олимпийских играх 2032 года на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает Федерация гребли Австралии.

В пресс-релизе федерации отмечается, что в этой реке члены сборной Австралии проводили тренировочные сборы перед Олимпадой-2021, а также планируют готовиться в ней к Олимпиаде 2028 и 2032 годов.

Стоит заметить, что выбор места австралийской федерацией пока не был полностью одобрен Международной федерации гребли (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом (МОК). Оценка соответствия технических требований к трассе ещё не проводилась.