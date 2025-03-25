Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут в реке с крокодилами. МОК пока не одобрил

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут в реке с крокодилами. МОК пока не одобрил
Комментарии

Австралийский город Рокхэмптон в штате Квинсленд примет соревнования по гребле на Олимпийских играх 2032 года на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает Федерация гребли Австралии.

В пресс-релизе федерации отмечается, что в этой реке члены сборной Австралии проводили тренировочные сборы перед Олимпадой-2021, а также планируют готовиться в ней к Олимпиаде 2028 и 2032 годов.

Стоит заметить, что выбор места австралийской федерацией пока не был полностью одобрен Международной федерации гребли (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом (МОК). Оценка соответствия технических требований к трассе ещё не проводилась.

Материалы по теме
Президентом МОК впервые в истории стала женщина. Что это значит для России?
Президентом МОК впервые в истории стала женщина. Что это значит для России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android