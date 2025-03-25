World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнованиях. Об этом сообщил глава организации Себастьян Коу.

«Совет принял рекомендацию по белорусскому и российскому участию в международных турнирах. Совет считает санкции адекватными и не видит необходимым их заменять, дополнять или изменять, если только текущие обстоятельства не ухудшатся либо не будет достигнуто мирное соглашение», — приводит слова Коу «РИА Новости Спорт».

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандала лишена членства в World Athletics с 2015 года. Спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.