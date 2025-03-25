World Athletics введёт обязательное тестирование пола на женских соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) введёт обязательное тестирование для всех участников женских соревнований в целях подтверждения их биологического пола.

«Мы считаем, что это по-настоящему важный способ обеспечить уверенность и сохранить абсолютную сосредоточенность на честности конкуренции.

Процесс, честно говоря, очень прост, понятен и важен, и мы будем работать над его реализацией в установленные сроки», — приводит Sky News слова президента федерации Себастьяна Коу, сказанные на сегодняшнем заседании Всемирного легкоатлетического совета.

Британец предложил ввести неинвазивные тесты с использованием мазков со щеки или сухие анализы крови, которые необходимо будет провести только один раз для каждой из спортсменок. Тестирование будет направлено на проверку того, насколько у спортсмена произошёл переход к женскому полу после достижения возраста мужского полового созревания, чтобы исключить возможные преимущества в уровне тестостерона.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал запретить спортсменам-трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях.

* Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.