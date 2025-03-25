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«Чеховские медведи» уверенно обыграли астраханское «Динамо» в матче Суперлиги

«Чеховские медведи» уверенно обыграли астраханское «Динамо» в матче Суперлиги
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В Чехове (Московская область) завершился матч регулярного чемпионата мужской гандбольной Суперлиги, в котором «Чеховские медведи» нанесли поражение астраханскому «Динамо» со счётом 43:31.

Подмосковный коллектив набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая на два очка «Университет Лесгафта-Нева», который в эти минуты играет свой матч с краснодарским СКИФ. Коллектив из Астрахани остался с 13 очками и идёт на девятой строчке в турнирной таблице, продолжая борьбу за плей-офф.

В следующем матче, который станет последним для обоих коллективов в текущей регулярке, «Чеховские медведи» 29 марта отправятся в гости к занимающему третье место ЦСКА. «Динамо» примет дома уфимский «Акбузат».

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