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Тайгер Вудс выложил фотографии со своей новой девушкой — бывшей невесткой Дональда Трампа

Тайгер Вудс выложил фотографии со своей новой девушкой — бывшей невесткой Дональда Трампа
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Титулованный американский гольфист, легендарный Тайгер Вудс опубликовал пост в социальных сетях, в котором выложил фотографии со своей новой девушкой Ванессой Трамп — бывшей женой старшего сына президента США Дональда Трампа.

На фото пара проводит время в уединённой обстановке на природе.

«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждём нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы хотели бы уединиться для всех тех, кто близок нашему сердцу», — написал 49-летний спортсмен.

Фото: Соцсети Тайгера Вудса

Фото: Соцсети Тайгера Вудса

Напомним, в 2023 году бывшая девушка Вудса Эрика Херман обвиняла его в сексуальном насилии. Также он становился фигурантом секс-скандалов и обвинялся в женоненавистничестве.

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