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Дворкович предположил, как диалог России и США повлияет на возвращение российского спорта

Дворкович предположил, как диалог России и США повлияет на возвращение российского спорта
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможном влиянии мирных переговоров России и США на возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«У меня нет сомнения, что в случае достижения договорённостей на политическом уровне спорт будет первым видом деятельности, где можно будет достичь мира. Все надеются, но нужно проделать ещё много работы для этого.

Все в международных федерациях думают об этом и надеются. Но все ждут первых конкретных результатов переговоров. При этом в каждой спортивной федерации происходят разнообразные движения — в некоторых видах спорта есть прогресс, он постепенно возвращается на международные соревнования», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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