Вице-премьер Италии: надеюсь, на Олимпиаде-2026 будут российские и украинские атлеты

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду на участие российских спортсменов на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане. Об этом он заявил на открытии олимпийской санно-бобслейной трассы.

«Поскольку сейчас идут мирные переговоры, олимпийский дух должен объединять людей и спортсменов. Я надеюсь, что эта бобслейная трасса, которая объединила территории, также объединит и страны.

Я надеюсь, что на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане российские и украинские спортсмены выйдут на горнолыжные и бобслейные трассы. Олимпийский дух основан на мире. Несмотря на многочисленные усилия по достижению мира, больно видеть национальные сборные без флага, без символа, без имени, без присутствия», — приводит слова Сальвини Aska News.