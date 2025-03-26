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Призёр Паралимпиады-2021 Работницкий погиб в зоне СВО

Призёр Паралимпиады-2021 Работницкий погиб в зоне СВО
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Серебряный призёр Паралимпийских игр — 2021 в беге на 1500 м Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

Работницкий погиб 23 марта. Ему был 31 год.

«Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призёром. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину. Вечная память Александру и погибшим воинам, защищавшим Россию!» — говорится в сообщении организации.

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