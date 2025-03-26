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Германия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Германия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
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Берлин выдвинет заявку на право проведения летних Олимпийских игр в 2036 или 2040 годах совместно с рядом федеральных земель, таких как Бранденбург, Саксония, Мекленбург-Западная Померания и Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщила сенатор от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Шпрангер.

«Мы находимся в очень-очень тесном контакте с этими федеральными землями на рабочем уровне. Это должна быть общенациональная заявка, не только от столицы. Берлин подаёт заявку не в одиночку, а в рамках совместных усилий», — приводит слова Шпрангер Inside the Games.

НОК Германии ожидает документы от городов, желающих принять Олимпийские игры, до 31 мая. К сентябрю 2025 года проекты будут изучены. В июне 2026-го путём голосования будет выбрана единая заявка от страны. В Международный олимпийский комитет её планируют подать в декабре 2027 года.

Сейчас заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года выдвинули Турция (Стамбул), Чили (Сантьяго), Индонезия (Нусантара) и Индия.

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