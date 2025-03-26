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Нападающий сборной Намибии по регби Йохан Ретиф перешёл в «Красный Яр»

Нападающий сборной Намибии по регби Йохан Ретиф перешёл в «Красный Яр»
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Нападающий сборной Намибии 29-летний Йохан Ретиф перешёл из южноафриканского клуба «Гриквас» в регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба в клубном телеграм-канале.

«Укрепляем состав! Перед закрытием трансферного окна в «Красный Яр» приехал нападающий сборной Намибии Йохан Ретиф! Намибийский форвард прибыл в расположение клуба. Дебютировать сможет уже в середине апреля в матчах с «Енисеем-СТМ», – сказано в сообщении.

Ретиф и «Красный Яр» находятся на завершающей стадии оформления сотрудничества. Игрок уже прибыл в расположение клуба.

Намибийский регбист принимал участие в Кубках мира по регби 2019 и 2023 года, за сборную Намибии сыграл 28 матчей, шесть из которых – в финальной части турнира. Ретиф был капитаном молодёжной сборной своей страны. Сборная Намибии занимает 25-е место в рейтинге World Rugby.

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