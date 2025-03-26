Гацалов рассказал, что Черчесов дал напутствие сборной России по вольной борьбе перед ЧЕ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов рассказал, что бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал напутствие команде перед чемпионатом Европы по спортивной борьбе.

«Со Станиславом Саламовичем мы давно дружим, общаемся и как земляки, и как спортсмены. Он не понаслышке знает о нашем виде спорта, ведь в детстве тоже увлекался борьбой, плюс хорошо знаком и с тренерами, и с руководством нашей федерации. Его визит на базу был для нас значимым, важным перед чемпионатом Европы. Думаю, для ребят это хорошая мотивация. Станислав Саламович с ними пообщался, сказал напутственные слова.

Также мы с ним долго разговаривали о методиках подготовки в вольной борьбе и футболе. Обменивались опытом, обсуждали, какие есть технологии, подходы. Какие-то вещи из футбола мы можем у себя попробовать применять. В нынешних реалиях, я считаю, очень важно взаимодействовать с другими видами спорта, федерациями, и мы будем продолжать это делать. Уверен, что это очень полезный опыт, который принесёт достойные плоды», — приводит слова Гацалова пресс-служба ОКР.

Чемпионат Европы пройдёт с 7 по 13 апреля в Братиславе (Словакия).