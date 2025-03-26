Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гацалов рассказал, что Черчесов дал напутствие сборной России по вольной борьбе перед ЧЕ

Гацалов рассказал, что Черчесов дал напутствие сборной России по вольной борьбе перед ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по вольной борьбе, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов рассказал, что бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал напутствие команде перед чемпионатом Европы по спортивной борьбе.

«Со Станиславом Саламовичем мы давно дружим, общаемся и как земляки, и как спортсмены. Он не понаслышке знает о нашем виде спорта, ведь в детстве тоже увлекался борьбой, плюс хорошо знаком и с тренерами, и с руководством нашей федерации. Его визит на базу был для нас значимым, важным перед чемпионатом Европы. Думаю, для ребят это хорошая мотивация. Станислав Саламович с ними пообщался, сказал напутственные слова.

Также мы с ним долго разговаривали о методиках подготовки в вольной борьбе и футболе. Обменивались опытом, обсуждали, какие есть технологии, подходы. Какие-то вещи из футбола мы можем у себя попробовать применять. В нынешних реалиях, я считаю, очень важно взаимодействовать с другими видами спорта, федерациями, и мы будем продолжать это делать. Уверен, что это очень полезный опыт, который принесёт достойные плоды», — приводит слова Гацалова пресс-служба ОКР.

Чемпионат Европы пройдёт с 7 по 13 апреля в Братиславе (Словакия).

Материалы по теме
Нападающий сборной Намибии по регби Йохан Ретиф перешёл в «Красный Яр»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android