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Румынский гроссмейстер Шевченко дисквалифицирован на три года по решению ФИДЕ

Румынский гроссмейстер Шевченко дисквалифицирован на три года по решению ФИДЕ
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Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала румынского гроссмейстера Кирилла Шевченко на два года и ещё на один — условно за подсказки в партиях на командном чемпионате Испании. Об этом сообщает пресс-служба организации на своём сайте.

В октябре 2024 года Кирилл был пойман на использовании подсказок в партиях командного чемпионата Испании. Обвинение по честной игре ФИДЕ требовало дать три года дисквалификации и лишения звания гроссмейстера. Но были представлены факты, которые смягчали некоторые обстоятельства дела, среди которых признание нарушения и сотрудничество со следствием, возраст, психическое состояние, а также «неполное выполнение попытки читерства».

В отчёте также указано, что значительных статистических отклонений в уровне игры Кирилла Шевченко обнаружено не было.

Дисквалификация Шевченко отсчитывается с 19 октября 2024 года. Временное отстранение шахматиста продлится до 18 октября 2026 года, условный срок истечёт 18 октября 2027-го.

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