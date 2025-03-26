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Велогонщик Тадей Погачар впервые в карьере примет участие в турнире «Париж — Рубе»

Велогонщик Тадей Погачар впервые в карьере примет участие в турнире «Париж — Рубе»
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Трёхкратный победитель «Тур де Франс» и бронзовый призёр Олимпийских игр словенский шоссейный велогонщик команды UAE Team Emirates XRG (ОАЭ) Тадей Погачар впервые в своей карьере примет участие в турнире «Париж — Рубе». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Изначально планировалось, что Тадей Погачар примет участие как в «E3 Саксо Банк Классик», так и в «Гент — Вевельгем». Однако после обсуждений с командой было решено, что он скорректирует свой график, чтобы сосредоточиться на турнире «Париж – Рубе», — говорится в сообщении.

В 2023 году Тадей Погачар стал самым высокооплачиваемым профессиональным велогонщиком в мире. В 2024 году, выиграв «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и чемпионат мира в групповой гонке, стал третьим обладателем достижения «Тройная корона велоспорта». Гонка Paris – Roubaix 2025 пройдёт 13 апреля 2025 года.

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